СМИ: старшая дочь Берлускони заразилась коронавирусом

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Марина Берлускони, старшая дочь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, возглавляющая семейный холдинг "Фининвест" и издательский дом "Мондадори", заразилась коронавирусом. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA.

По его данным, она чувствует себя хорошо и продолжает дистанционно работать. Сейчас она находится на карантине в своей квартире в Милане. Как указывает агентство, неизвестно, заражены ли ее супруг и дети, но отмечается, что они чувствуют себя хорошо.

54-летюю Берлускони, дочь политика от первого брака с Карлой Далль'Ольо, неоднократно называли одной из самых влиятельных женщин Италии.

2 сентября коронавирус был выявлен у Сильвио Берлускони, позднее из предосторожности его госпитализировали в миланскую больницу "Сан-Раффаэле". У 83-летнего экс-премьера была диагностирована двусторонняя пневмония на ранней стадии.