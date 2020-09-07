Более 140 млн рублей направят на ремонт шести соцучреждений в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Более 140 млн рублей из областного бюджета выделят на ремонт социальных учреждений в Амурской области. Всего до конца года работы проведут в шести комплексных центрах социального обслуживания и домах-интернатах, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"На ремонт социальных учреждений в этом году из областного бюджета мы направим более 140 млн рублей, поддерживает нас в этом направлении и федеральный бюджет. Традиционно большая часть доходов области идет на социальные нужды, и даже в этот непростой год в сложных экономических условиях мы в первую очередь сохраняем финансирование этой важной сферы", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

Работы пройдут в Благовещенском и Тамбовском комплексных центрах социального обслуживания, Благовещенском доме-интернате, Малиновском доме-интернате, психоневрологическом интернате в селе Новый быт, Благовещенском специальном доме для одиноких престарелых "Ветеран". Проектами работ в соцучреждениях предусмотрены ремонт покрытия кровли, установка окон, внутренних дверей, замена потолка и напольного покрытия, ремонт санузлов и другое.

Ранее из бюджета области было направлено более 48 млн рублей на капитальный ремонт в еще одном социальном учреждении для престарелых и инвалидов - пансионате "Приозерье" в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района, в котором проживают 74 постояльца, а лечение и реабилитацию ежегодно проходят около 1,5 тыс. человек. Ремонт планируется завершить к концу года.