Заблудившихся в горах туристов доставили в Сочи

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Вертолет МЧС доставил в Сочи группу туристов с детьми, которые заблудились в горах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Вертолет МЧС России Ми-8 приземлился с детьми на борту", - сообщили в пресс-службе.

В краевом управлении МЧС уточнили, что спасатели эвакуировали туристов вертолетом Ми-8 со склона горы Ачишхо.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что участников похода опросят для установления всех обстоятельств случившегося. "После эвакуации туристы будут доставлены к следователю для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в управлении.

Главный врач ГБУЗ "Городская больница N 8" в Сочи Марина Бралюк рассказала журналистами, что жизням и здоровью заблудившихся детей ничто не угрожает. "Все восемь детей доставлены сейчас сюда в хорошем состоянии. Их жизни и здоровью ничего абсолютно не угрожает. Оказана первая помощь: просто поговорить, успокоить, утеплить. Дальнейшее наблюдение мы будем осуществлять", - сказала Бралюк, добавив, что госпитализировать детей не будут.