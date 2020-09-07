В Красноярске на вокзале обнаружили человеческие кости в багаже пассажира

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. Человеческие кости обнаружили в личных вещах пассажира на железнодорожном вокзале в Красноярске. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения в личных вещах мужчины, 1975 года рождения костных останков на территории станции Красноярск", - говорится в сообщении. Как пояснил сам мужчина, он является священником и перевозит останки святого из Енисейска (Красноярский край) в Москву для признания их святыми мощами.

Кости нашли сотрудники охраны при досмотре личных вещей через интроскоп на входе в здание вокзала. Сейчас следователи проверяют, является ли действительно мужчина священнослужителем. Судебно-медицинская экспертиза устанавливает принадлежность костей.