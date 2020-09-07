Петербургский Политех открыл 10 новых аудиторий после капитального ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) открыл 10 новых аудиторий в одном из корпусов, которые были созданы путем переоборудования книгохранилища и читального зала на двух этажах для студентов Института промышленного менеджмента экономики и торговли (ИПМЭиТ СПбПУ). Об этом в понедельник сообщил ректор СПбПУ Андрей Рудской на церемонии открытия аудиторий.

"Открыто 10 аудиторий общей площадью 2 тыс. кв. метров. Они сделаны в первую очередь для студентов [ИПМЭиТ], которых 8 тыс. человек. Нужно отметить также, что сравнительно недавно было принято решение переоборудовать книжное хранилище и читальный зал. В результате мы получили целых два этажа с новыми аудиториями - в общей сложности получилось около 600 новых посадочных мест", - сказал Рудской.

В пресс-службе вуза пояснили, что план развития университета предполагает, что все высшие школы ИПМЭиТ будут расположены в одном корпусе, для этого нужно было расширить аудиторный фонд здания. После ремонта появились два дополнительных этажа: на первом - две аудитории на 100 и 120 мест, четыре аудитории по 50 мест и четыре аудитории по 30 мест. Кроме того, подготовлены три помещения для работников дирекции образовательных программ института, которые занимаются с магистрами и аспирантами. На втором этаже - два коворкинга по 25 мест, 30 мест для занятий и самоподготовки, 30 мест для отдыха и обсуждения проектов.

"В планах - реконструкция административной части корпуса, работы по ней уже идут. Кроме этого, [ведется] завершение ремонта и переоснащение еще одной части учебного корпуса, а также приведение в порядок всей прилегающей территории, разбивка парка, оборудование стоянок для автомобилей как для работников института, так и для студентов. Завершить все ремонтные работы планируют в 2022 году", - пояснили в пресс-службе.