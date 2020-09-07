Томский Роспотребнадзор завершил проверку по факту госпитализации Навального

"По требованию прокуратуры томское управление Роспотребнадзора провело проверку. В настоящее время она завершена, все материалы переданы в прокуратуру", - сказала собеседница агентства, уточнив, что озвучить результаты в настоящее время не может из-за следственных мероприятий.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что транспортная полиция проводит доследственную проверку по факту госпитализации Навального. По данным источника, проверка продлена до 20 сентября.

В прошлую среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи вооруженных сил страны, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента. Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с Навальным.