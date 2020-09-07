В Центральную Россию придут резкое похолодание и дожди

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание на 8-10 градусов на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) к 8-9 сентября, возможны дожди, местами сильные, с порывами ветра до 24 м/ с. В Белгородской, Брянской Липецкой областях ожидается около плюс 20-22 градусов, во Владимирской, Ивановской, Тверской и других областях - плюс 16-19 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как сказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, в регионе 8-9 сентября резко ухудшится погода. "Во вторник с 12:00 до 21:00 по Воронежской области и Воронежу ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - кратковременные дожди, местами грозы, град, сильный порывистый ветер 19-24 м/с. Завтра еще жарко, до 25-30 градусов, а после прохождения фронта температура понизится. В ночь на среду еще ожидаем кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром, температура плюс 7-12 градусов, а днем уже без осадков и плюс 17-22 градусов", - сказала Перова.

Аналогичное понижение температуры воздуха - с плюс 26-29 градусов до плюс 20-21 градусов, во вторник и среду ожидается в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой областях. Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях 8-9 сентября прогнозируется плюс 16-19 градусов, пройдут дожди различной интенсивности. "Во вторник на территории области еще будет по-летнему тепло - плюс 23-25, но уже со среды резко похолодает до плюс 16, пройдут дожди, местами сильные", - сообщили в гидрометцентре по Тамбовской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что изменение погоды связано с прохождением через территорию Центральной России циклона, под его влиянием возможны дожди, в некоторых регионах сильные, с грозами и ветром 14-19 м/с.