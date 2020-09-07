Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Сочи 11 и 12 ноября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Форум "Сильные идеи для нового времени", организуемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, состоится 11 и 12 ноября. Об этом ТАСС сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.

"Форум переносится на 11 и 12 ноября", - сказала она.

Глава АСИ также добавила, что перенос связан с большим количеством поступивших заявок - на данный момент "их поступило порядка 11 тысяч". При этом 1 и 2 октября пройдут промежуточные мероприятия в рамках форума - на площадках "Точка кипения" по всей стране будут организованы встречи с участием глав регионов.

Ранее сообщалось, что форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" планировалось провести в Сочи в октябре. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Чупшева ранее заявляла, что в рамках форума планируется провести презентации 100 лучших идей жителей России, которые отбираются по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. По ее словам, организаторы форума ожидают порядка 6 тыс. участников в онлайн-формате и режиме офлайн.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

В новость были внесены изменения (14:55 мск) - добавлена информация о сроках форума в заголовке, лиде и цитате, приведены подробности после второго абзаца