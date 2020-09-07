Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 30 млн. Умерли почти 900 тыс.

ТАСС, 7 сентября. Суммарное количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 сентября 27 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, властей государств и других открытых источников.

Лидером по числу инфицированных за время пандемии остаются США, а на второе место вышла Индия, обогнавшая Бразилию. Эта страна уже месяц опережает другие государства по темпам распространения инфекции.

По количеству летальных исходов, связанных с COVID-19, лидируют США, Бразилия и Индия, общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило, по данным Университета Джонса Хопкинса, 882 тыс. человек.

Эпицентром вспышки инфекции остается регион Северной и Южной Америки, значительное количество инфицированных выявлено также в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а в ряде стран Европы кривая заболеваемости идет вверх, превышая пиковые показатели весны.

Так, максимальное за время пандемии суточное число заразившихся было выявлено с начала этого месяца в Аргентине, Индии, Испании, Марокко, Молдавии, Словакии, на Украине, во Франции и в Чехии. 4 сентября, по данным Университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано рекордное число инфицированных за 24 часа - 304 626. Предыдущий максимальный показатель был установлен 14 августа (304 351).

В четверке лидеров

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается более 6,27 млн случаев инфицирования и свыше 193,2 тыс. умерших из-за коронавируса. Темпы распространения инфекции в последние две недели несколько замедлились по сравнению с пиковыми показателями июля, но продолжают держаться на уровне 40 тыс. случаев заражения в сутки - одном из самых высоких в мире.

По данным справочного интернет-ресурса Worldometer, более 3,72 млн пациентов с коронавирусом в США уже выздоровели, у 2,54 млн человек заболевание протекает в активной стадии. В стране сделано свыше 87,4 млн тестов на коронавирус, или почти 264 тыс. тестов на 1 млн населения, что является одним из самых из самых высоких показателей среди крупных развитых стран.

На второе место по общему количеству инфицированных за время пандемии - более 4,2 млн человек - вышла Индия, которая с начала августа удерживает мировое лидерство по темпам распространения инфекции. В понедельник в стране зафиксирован очередной рекорд - свыше 90,8 тыс. случаев заражения за сутки. Специалисты отчасти связывают такие темпы с существенным ростом масштабов тестирования на коронавирус: только за истекшие сутки, по данным Минздрава, в Индии сделано более 720 тыс. тестов. По общему количеству тестов (49,5 млн) страна уступает лишь Китаю (160 млн) и США, однако по показателю в пересчете на 1 млн населения (35,8 тыс.) Индия заметно отстает от других крупных стран.

По данным индийского Минздрава, 3,25 млн человек уже выздоровели, 882 тыс. пациентов продолжают лечение. По количеству умерших из-за коронавируса (71,6 тыс.) страна занимает третье место в мире.

Несмотря на рост заболеваемости, в Нью-Дели после более чем пятимесячного перерыва частично возобновилась работа метрополитена. Войти в метро можно только после проверки температуры и дезинфекции рук, пассажирам предписано соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию.

Бразилия в понедельник опустилась на третье место в мире по числу случаев заражения (4,13 млн), но остается на втором по количеству летальных исходов (126,6 тыс.). Согласно данным Минздрава страны, по результатам минувшей недели снова наметился рост заболеваемости (276,8 тыс. новых случаев заражения против 263,8 тыс. случаев в последнюю неделю августа), зато смертность продолжала снижаться.