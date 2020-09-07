Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 30 млн. Умерли почти 900 тыс.

ТАСС, 7 сентября. Суммарное количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 сентября 27 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, властей государств и других открытых источников.
Лидером по числу инфицированных за время пандемии остаются США, а на второе место вышла Индия, обогнавшая Бразилию. Эта страна уже месяц опережает другие государства по темпам распространения инфекции.
По количеству летальных исходов, связанных с COVID-19, лидируют США, Бразилия и Индия, общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило, по данным Университета Джонса Хопкинса, 882 тыс. человек.
Эпицентром вспышки инфекции остается регион Северной и Южной Америки, значительное количество инфицированных выявлено также в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а в ряде стран Европы кривая заболеваемости идет вверх, превышая пиковые показатели весны.
Так, максимальное за время пандемии суточное число заразившихся было выявлено с начала этого месяца в Аргентине, Индии, Испании, Марокко, Молдавии, Словакии, на Украине, во Франции и в Чехии. 4 сентября, по данным Университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано рекордное число инфицированных за 24 часа - 304 626. Предыдущий максимальный показатель был установлен 14 августа (304 351).
В четверке лидеров
В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается более 6,27 млн случаев инфицирования и свыше 193,2 тыс. умерших из-за коронавируса. Темпы распространения инфекции в последние две недели несколько замедлились по сравнению с пиковыми показателями июля, но продолжают держаться на уровне 40 тыс. случаев заражения в сутки - одном из самых высоких в мире.
По данным справочного интернет-ресурса Worldometer, более 3,72 млн пациентов с коронавирусом в США уже выздоровели, у 2,54 млн человек заболевание протекает в активной стадии. В стране сделано свыше 87,4 млн тестов на коронавирус, или почти 264 тыс. тестов на 1 млн населения, что является одним из самых из самых высоких показателей среди крупных развитых стран.
На второе место по общему количеству инфицированных за время пандемии - более 4,2 млн человек - вышла Индия, которая с начала августа удерживает мировое лидерство по темпам распространения инфекции. В понедельник в стране зафиксирован очередной рекорд - свыше 90,8 тыс. случаев заражения за сутки. Специалисты отчасти связывают такие темпы с существенным ростом масштабов тестирования на коронавирус: только за истекшие сутки, по данным Минздрава, в Индии сделано более 720 тыс. тестов. По общему количеству тестов (49,5 млн) страна уступает лишь Китаю (160 млн) и США, однако по показателю в пересчете на 1 млн населения (35,8 тыс.) Индия заметно отстает от других крупных стран.
По данным индийского Минздрава, 3,25 млн человек уже выздоровели, 882 тыс. пациентов продолжают лечение. По количеству умерших из-за коронавируса (71,6 тыс.) страна занимает третье место в мире.
Несмотря на рост заболеваемости, в Нью-Дели после более чем пятимесячного перерыва частично возобновилась работа метрополитена. Войти в метро можно только после проверки температуры и дезинфекции рук, пассажирам предписано соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию.
Бразилия в понедельник опустилась на третье место в мире по числу случаев заражения (4,13 млн), но остается на втором по количеству летальных исходов (126,6 тыс.). Согласно данным Минздрава страны, по результатам минувшей недели снова наметился рост заболеваемости (276,8 тыс. новых случаев заражения против 263,8 тыс. случаев в последнюю неделю августа), зато смертность продолжала снижаться.
По информации ведомства, около 80% заразившихся уже выздоровели, 693,6 тыс. пациентов остаются под наблюдением врачей. В стране сделано 14,4 млн тестов на коронавирус, или 67,7 тыс. тестов на 1 млн населения.
Четверку стран-лидеров, где насчитывается более 1 млн инфицированных за время пандемии, замыкает Россия, где к понедельнику общее число случаев заражения достигло 1,03 млн. При этом свыше 843 тыс. пациентов уже выздоровели. По количеству летальных исходов (17,8 тыс.) Россия занимает 12-е место в мире.
В России сделано 38,7 млн тестов на коронавирус, или свыше 263 тыс. тестов на 1 млн населения, что практически соответствует показателю США. В первую неделю сентября заболеваемость в РФ стабильно держится на уровне, незначительно превышающем 5 тыс. случаев заражения в сутки.
Американский эпицентр
Эпицентром вспышки коронавируса на планете остается регион Северной и Южной Америки, на который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приходится более половины всех выявленных в мире случаев заражения.
На пятом месте в мире по количеству инфицированных (почти 690 тыс. человек) находится Перу, где в августе был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости, в последнюю неделю она держится на уровне 6-7 тыс. случаев заражения в сутки. Свыше 515 тыс. человек уже излечились, 145 тыс. пациентов остаются под наблюдением врачей. По количеству умерших (более 29,8 тыс.) Перу занимает восьмое место в мире.
Шестое место по числу случаев заражения (666,5 тыс.) и 11-е по количеству умерших (21,4 тыс. человек) принадлежит Колумбии, где после августовского скачка заболеваемость в первую неделю сентября несколько снизилась и примерно соответствует показателям соседней Перу. При этом охват населения тестированием в Колумбии (57,6 тыс. тестов на 1 млн населения) почти вдвое ниже, чем в Перу (102,2 тыс.).
На восьмом месте в мире по общему количеству инфицированных за время пандемии (634 тыс.) находится Мексика, где после пиковых показателей конца июля - начала августа наблюдается некоторое снижение заболеваемости. По данным Минздрава страны, более 442 тыс. пациентов уже выздоровели, скончались из-за коронавируса 67,5 тыс. человек - это четвертый в мире показатель. При этом относительный уровень смертности в Мексике (почти 16%) - один из самых высоких в мире, а охват жителей тестированием (11 тыс. тестов на 1 млн населения) - самый низкий в регионе.
За счет резкого всплеска заболеваемости, произошедшего в августе, на десятое место в мире по числу случаев заражения (478,8 тыс.) поднялась Аргентина, где за истекшие сутки выявили почти 7 тыс. инфицированных, что стало самым низким показателем за последние две недели. Количество летальных исходов приблизилось к 10 тыс. По данным Минздрава страны, около 350 тыс. заразившихся уже выздоровели. На 1 млн населения приходится лишь 30,8 тыс. тестов на коронавирус.
Значительное распространение инфекция получила также в таких странах региона, как Чили (422,5 тыс. случаев заражения, 11-е место в мире), Канада (почти 132 тыс.), Боливия (120,8 тыс.), Эквадор (118 тыс.), Доминиканская Республика (около 100 тыс.), Панама (97 тыс.).
Ситуация в Азии
В Азии, помимо Индии, наибольшее распространение инфекция получила в Иране, занимающем 12-е место в мире по числу случаев заражения (386,6 тыс.) и десятое - по количеству умерших из-за коронавируса (22,3 тыс. человек). С середины августа кривая заболеваемости в стране пошла на спад и держится на уровне менее 2 тыс. случаев заражения в сутки. На 1 млн населения приходится 40,1 тыс. тестов на коронавирус, что является довольно высоким показателем для стран Азии.
Замедление темпов распространения инфекции наблюдалось в первую неделю сентября и в таких странах, как Бангладеш (325,1 тыс. инфицированных, 14-е место в мире), Саудовская Аравия (320,7 тыс., 16-е место), Пакистан (почти 299 тыс., 17-е место). При этом охват населения тестированием в Бангладеш (9,8 тыс. тестов на 1 млн жителей) и Пакистане (12,5 тыс.) - один из самых низких в регионе, тогда как в Саудовской Аравии он достигает внушительных 154,8 тыс.
Рост заболеваемости возобновился в Турции (279,8 тыс. инфицированных, 18-е место в мире), а в Ираке он и вовсе достиг рекордных показателей, в результате количество заразившихся в стране превысило 260 тыс. человек (20-е место). Всплеск заболеваемости произошел в сентябре и в Израиле, по общему количеству инфицированных (131,6 тыс. человек) эта страна занимает сейчас 26-е место в мире, а по числу заразившихся на 1 млн населения (14,3 тыс.) Израиль опережает большинство государства из первого и второго десятка.
На высоком уровне сохраняется заболеваемость в таких островных государствах Юго-Восточной Азии, как Филиппины (237,3 тыс. случаев заражения, 22-е место в мире) и Индонезия (194,1 тыс., 23-е место).
Напротив, в Китае, где самая первая вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года, уже долгое время регистрируются лишь случаи ввезенной инфекции. По общему количеству заразившихся (85,1 тыс.) КНР занимает сейчас 38-е место в мире.
Рост в Европе
Рост заболеваемости продолжился в первую неделю сентября в целом ряде государств Европы. Например, в Испании он достиг рекордных показателей, превышающих пиковые показатели конца марта - начала апреля. По общему количеству инфицированных (517,1 тыс. человек) пиренейское королевство сейчас прочно удерживает девятое место в мире.
На рекордный уровень, в полтора раза превышающий весенние показатели, вышла и заболеваемость во Франции. Из-за этого страна, которая месяц назад оказалась за пределами второй десятки наиболее затронутых коронавирусом государств, теперь занимает 15-е место в мире по общему количеству инфицированных за время пандемии (324,7 тыс. человек).
В Великобритании (347,1 тыс. случаев заражения, 13-е место в мире), Италии (277,6 тыс., 19-е место) и Германии (251,7 тыс., 21-е место) также выявляется больше случаев инфицирования, чем в летние месяцы, однако в целом уровень заболеваемости в этих странах заметно ниже весенних показателей.
Специалисты отчасти объясняют происходящее расширением масштабов тестирования на коронавирус: в Великобритании на 1 млн жителей приходится 259,3 тыс. тестов (один из самых высоких показателей среди развитых стран), в Испании - почти 197 тыс., в Италии - 152,5 тыс., в Германии - 147,7 тыс., во Франции - немногим более 130 тыс.
Несмотря на рост заболеваемости, европейским странам удается удерживать на низком уровне смертность из-за коронавируса, но все же по общему количеству умерших они продолжают оставаться в числе лидеров: Великобритания занимает пятое место в мире (41,5 тыс. летальных исходов), за ней следуют Италия (35,5 тыс.) и Франция (30,7 тыс.), а Испания находится на девятом месте (29,4 тыс.).