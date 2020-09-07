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Пандемия COVID-19
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Мурашко: рано говорить о том, что ситуация с коронавирусом в России успокоилась

Глава Минздрава отметил, что в стране были созданы федеральные дистанционные реанимационные консультативные центры

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о том, что ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в России успокоилась. Об этом он заявил в понедельник в рамках суперфинала конкурса "Лидеры России".

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"Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано", - сказал Мурашко в понедельник в рамках суперфинала конкурса "Лидеры России".

Министр, перечисляя, что удалось сделать для борьбы с пандемией, указал, что в кратчайшие сроки было перепрофилировано порядка 180 тыс. коек, были созданы федеральные дистанционные реанимационные консультативные центры. Кроме того, для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее были обучены более 1,5 млн медработников.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 030 690 случаев заражения, выздоровели 843 277 человек, умер 17 871. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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