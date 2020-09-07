Правительство уточнит правила охраны водных объектов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство уточняет правила охраны водных объектов, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство уточняет правила охраны водных ресурсов, чтобы все, кто использует водные объекты, четко знали, что обязаны отвечать за их состояние, предпринимать меры по предотвращению загрязнения вод, а при необходимости - и по расчистке водоемов", - сказал председатель правительства. По его словам, "такую ответственность в рамках своих полномочий будут нести федеральные министерства и ведомства, регионы и органы местного самоуправления, а также те, кто использует водные объекты".

"Рассчитываем, что обновленные правила помогут сберечь наши водные ресурсы", - подчеркнул глава кабинета министров.

Правила охраны поверхностных водных объектов были утверждены в 2016 году. Забота о водных ресурсах - одно из направлений национального проекта "Экология".