В Петербурге открыли бюст маршала Советского Союза Леонида Говорова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие бюста Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Леонида Говорова состоялось в понедельник в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Он установлен на территории школы "Балтика-колледж", которая носит имя выдающегося военачальника.

"Сегодня для нашей семьи очень торжественный и значимый день. Мы открываем бюст маршала Говорова в колледже, который носит его имя. У Леонида Александровича сложилось особо отношение к Санкт-Петербургу. Любовь к городу сформировалась еще, когда он был студентом петроградского Политехнического института. И жизнь распорядилась так, что через многие годы, в тяжелейший момент блокады Ленинграда, он был назначен командующим Ленинградского фронта", - рассказал на открытии внук маршала, его тезка Леонид Говоров.

С именем Говорова связаны героическая оборона, прорыв и снятие блокады, победа в Ленинградской битве. "Это место очень символичное. Все свои силы, знания, опыт [Леонид Говоров] отдал для того, чтобы сейчас Санкт-Петербург был, был как город, здесь продолжали жить люди и рождаться дети", - отметил на церемонии второй внук военачальника Алексей Говоров.

Автором бюста выступил профессор кафедры монументально-декоративной скульптуры Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Лева Бейбутян. Проект был реализован при поддержке благотворительного фонда имени Г. М. Погосяна.

"Это был удивительный, замечательный человек, его любили и в нашем городе, и по всей стране. Его любили простые солдаты. В армии его называли Аптекарь. Он очень точно выверял каждую операцию", - рассказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Говоров с 1942 года был назначен командующим войсками Ленинградского фронта, в короткие сроки организовал построение долговременной и устойчивой системы обороны города. В январе 1943 года войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Волховским фронтом успешно провели операцию по прорыву блокады, получившую наименование "Искра", а в 1944 году - по полному снятию блокады Ленинграда. Развивая наступление, войска Ленинградского фронта под командованием генерала армии Говорова к 1 марта 1944 года продвинулись на запад до 220-280 км и нанесли тяжелое поражение фашистской группе армий "Север".