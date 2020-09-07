Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на следующей неделе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Вакцинация первых добровольцев, принимающих участие в третьем пострегистрационном этапе исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", начнется на текущей неделе. Параллельно с этим на следующей неделе планируются первые поставки вакцины в регионы России, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"На этой неделе начинается [вакцинация] тех, которые пройдут клинические исследования третьей фазы. Параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки [в регионы] вакцины, небольшие, пока для того, чтобы соблюсти все интересы", - сказал он.

Ранее министр пояснял, что на этом этапе под гражданским оборотом подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, медиков и учителей, которая будет происходить параллельно с проведением пострегистрационных клинических исследований.