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Пандемия COVID-19

Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

Статистика смертности должна стать предметом предстоящих аналитических мероприятий и "выводов на будущее", отметила глава ведомства Алла Самойлова
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© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Росздравнадзор подтвердил, что при проверке статистики летальных исходов в стационарах были найдены неточности регистрации смертей от болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в понедельник портал "Медвестник" со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову.

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"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", - приводит издание слова Самойловой.

Глава Росздравнадзора отметила, что статистика смертности от COVID-19 в профильных стационарах должна стать предметом предстоящих аналитических мероприятий и "выводов на будущее".

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