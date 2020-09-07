Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Росздравнадзор подтвердил, что при проверке статистики летальных исходов в стационарах были найдены неточности регистрации смертей от болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в понедельник портал "Медвестник" со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову.

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", - приводит издание слова Самойловой.

Глава Росздравнадзора отметила, что статистика смертности от COVID-19 в профильных стационарах должна стать предметом предстоящих аналитических мероприятий и "выводов на будущее".