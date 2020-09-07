В Забайкалье медицинские маски за полгода подешевели на 65%

ЧИТА, 7 сентября. /ТАСС/. Цены на медицинские маски в Забайкальском крае по сравнению с мартом 2020 года снизились на 65% за счет действий краевых властей, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Сейчас в сравнении с мартом 2020 года стоимость одного изделия индивидуальной защиты в среднем стала дешевле на 65%. Уронить цену на одноразовые маски удалось благодаря субсидии в 2 млн рублей, выделенной правительством Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам и.о. вице-премьера краевого правительства Александра Бардалеева, на цену повлияли местные швейные предприятия и частные ателье, которые начали шить многоразовые маски: "В месяц в нашем крае шьется 35 тыс. многоразовых изделий. Отпускаются в розницу они по доступной цене. Что касается одноразовых масок, то и они имеются в достаточном количестве. А стоимость за штуку в мелком опте сегодня составляет всего 6 рублей", - привели в пресс-службе слова Бардалеева.

Цены на маски и медицинские изделия в Забайкалье резко поднялись во второй половине марта из-за пандемии коронавируса. В конце июля краевое правительство выделило 2 млн рублей для компенсации затрат магазинам и аптекам, которые снизили на 10 рублей стоимость одноразовых масок.

По последним данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 4 879 случаев заражения коронавирусом, в том числе 40 - за последние сутки. Выписан 4 361 человек, умерли 60 пациентов. В конце июля власти сняли ограничения для всех сфер бизнеса в регионе, а с 26 августа разрешили проводить массовые мероприятия. С тех пор в Забайкалье наблюдается постепенный рост заболеваемости.