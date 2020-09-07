В Поволжье аномально теплая погода сменится дождями в середине недели

ТАСС, 7 сентября. Аномально теплая погода, свойственная скорее середине лета, сохранится в Поволжье до середины текущей недели, затем в регионах ПФО начнется похолодание, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"На ближайшие дни, примерно до среды, регионы ПФО будут оставаться под опекой антициклона, сохранится сухая солнечная погода, которая больше соответствуют середине лета - до +20… +25 градусов, а в низовьях Волги до +28 градусов, что в среднем на 5-7 градусов выше средних температурных значений", - сказал собеседник агентства.

Такая теплая сухая погода оказывает влияние на пожароопасность в регионах. Так, в Ульяновской области объявили желтый уровень опасности, в лесах по западу и югу сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса. В период до 10 сентября в большинстве районов Оренбургской области, по данным регионального ГУ МЧС России, сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность - 5 и 4 класс. Аналогичная ситуация складывается в Кировской области и в Мордовии, где только за первые три дня осени на территории республики зафиксировано 30 случаев возгорания сухой травы.

Резкое похолодание перед бабьим летом

Тишковец уточнил, что, начиная со среды, в Поволжье начнет заходить холодный атмосферный фронт, первыми на его пути окажутся Нижегородская область, Марий Эл, Удмуртия, Татарстан. Здесь начнутся проливные дожди, усилится ветер, температура воздуха понизится, в среднем, до 7 - 12 градусов выше нуля, а в дневные часы - от +14 до +19 градусов в большинстве регионов Поволжья.

Впрочем, такая погода не задержится в ПФО надолго.

"С субботы инициатива вновь начнет переходить к антициклону, и погода начнет улучшаться. К воскресенью начнется бабье лето - будет солнечно, без осадков, днем до +20 градусов", - пояснил он.