Суд оштрафовал главврача больницы в Чите за несоблюдение противоэпидемиологических мер

ТАСС, 7 сентября. Суд в Чите оштрафовал за несоблюдение противоэпидемиологических мер в учреждении во время пандемии главврача краевой клинической больницы, где в мае была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте суда.

"Главный врач признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Решение суда вступило в силу.

Уточняется, что у персонала и пациентов отделений хирургического профиля краевой больницы не брали тесты на коронавирус, не проводили медицинское наблюдение за контактными лицами из числа персонала и не обеспечивали непрерывное обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов необходимой мощности.

В Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией, по данным регионального оперштаба, к утру понедельника достигло 4879, 4361 человек выздоровел, 59 умерли.