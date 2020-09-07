В Анапе создали две особо охраняемые природные территории

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ ) в Анапе. Это позволит избежать застройки на этих территориях и сохранить плавневую зону реки Анапка, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации края в понедельник.

"С 2016 года в крае создано 11 совершенно новых ООПТ регионального значения. Для нас важно сохранить их для страны, для последующих поколений. В субботу я подписал постановление о создании двух из них - природного парка "Анапская пересыпь" и природного заказника "Анапский". Все региональные и местные ООПТ должны быть закреплены в генпланах, нужно утвердить границы и закрепить режим особой охраны", - приводят в сообщении слова главы региона.

По мнению властей, это решение позволит взять под охрану уникальные песчаные дюны на Витязевской и Бугазской косах, не допустить их застройки, а также сохранить акваторию лиманов, плавневую зону реки Анапка. В настоящее время на Кубани образовано 25 особо охраняемых природных территорий, в ближайшие два года появятся еще 40.

Всего в регионе около 1,9 тысячи зеленных зон. В 2016 году Кондратьев поручал сформировать их границы и поставить зоны на кадастровый учет. На сегодняшний день в 42 муниципалитетах эту работу полностью завершили, еще три территории осталось поставить на учет в Краснодаре и одну - в Тимашевском районе.

В новом генплане Краснодара закреплено 3,6 тыс. га существующих и перспективных зеленых территорий - в 10 раз больше, чем в предыдущем генплане.