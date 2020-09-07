Один человек погиб в результате аномальной жары в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Один человек умер на юге американского штата Калифорния от последствий рекордно высокой температуры воздуха. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на заместителя шерифа округа Лос-Анджелес Моргана Артеагу.

По его данным, инцидент произошел в минувшую субботу. 41-летняя женщина, совершавшая пешую прогулку с другом в гористом районе около Санта-Моники, почувствовала недомогание и потеряла сознание. Прибывшие на место врачи пожарной службы округа делали женщине искусственное дыхание в течение 30 минут, однако все попытки привести ее в сознание были безуспешными. Она умерла в тот же день, полиция считает, что смерть наступила "в результате естественных причин", обусловленных жарой.

Температура в Лос-Анджелесе достигла в воскресенье 49,4 градуса Цельсия. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе. Предыдущий максимум в Лос-Анджелесе наблюдался 22 июля 2006 года. Тогда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.

Операторы электросети Калифорнии в воскресенье предупредили о возможности массовых отключений энергии на территории штата из-за аномальной жары. Без электроснабжения в течение суток на время могут остаться до 9 млн человек. Губернатор Гэвин Ньюсом 18 августа ввел режим чрезвычайной ситуации на уровне штата из-за небывалой жары и пожаров.