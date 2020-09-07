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Опрос: почти 80% россиян считают, что их дети не будут курить

Согласно исследованию "Ромир", 21% думают, что их дети могут быть подвержены этой привычке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (79%) считают, что их дети в будущем не будут курить, в то же время 21% думают, что их дети могут быть подвержены этой пагубной привычке. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом "Ромир" для ТАСС.

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Исследование проводилось в августе 2020 года. В нем приняли участие 1055 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России. Согласно результатам, курящие респонденты значительно чаще считают, что проблема курения в будущем коснется их детей - 38% против 12% среди некурящих. Стоит отметить, что 22% курящих респондентов считают, что их дети не будут курить в связи со снижением доступности никотина из-за строгих антитабачных законов.

Говоря о причинах, почему опрошенные считают, что их дети не будут курить, 56% назвали осведомленность о вреде потребления табака, 53% предположили, что эта пагубная привычка в будущем выйдет из моды и будет нерелевантна для молодых поколений. 49%, в свою очередь, считают, что, раз они не курят, то и их дети не начнут.

Большинство респондентов, ответивших, что их дети возможно будут курить (62%), считают потенциальной причиной курящих взрослых, а 35% назвали курение частью социальной культуры. 22% заявили, что потребление табака может быть одним из способов борьбы со стрессом.

"Родители склонны думать, что их дети будут вести более здоровый образ жизни, чем они, в том числе и потому, что это все больше становится частью новой социальной культуры и моды. Однако, родителям полностью на социум полагаться не стоит: привычки и паттерны поведения, связанные с курением, во многом определяются воспитанием в семье. Вполне логично, если мы хотим видеть здоровое поколение через несколько лет, самое время начать с себя. Несмотря на строгость табачных законов, они не являются основной причиной отказа от курения и изменения привычек с ним связанных среди населения России, хотя с момента принятия антитабачных мер по нашим подсчетам из категории ушло около 5% курильщиков, что в целом является хорошим показателем", - комментирует данные опроса директор по работе с клиентами "Ромир" Марина Шепотиненко.

Антитабачный закон

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Запретительные меры в рамках антитабачного закона распространяются на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления.

Законом запрещается курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения также коснутся курения кальяна. Кроме того, закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл и полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления. Новый закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции.

Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография".

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