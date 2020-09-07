Алексея Навального вывели из искусственной комы

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Состояние Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы. Об этом говорится в сообщении клиники Charite, которое опубликовано в понедельник.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения", - говорится в сообщении.

Долгосрочные последствия для здоровья Навального "все еще нельзя исключать", отмечается в пресс-релизе.