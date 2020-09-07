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Создание под Калугой центра ионной терапии потребует 17 млрд рублей инвестиций

Центр планируют построить в Обнинске

НОВО-ОГАРЕВО, 7 сентября. /ТАСС/. Создание первого в России клинического центра лечения онкозаболеваний тяжелыми ионами углерода на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России в Обнинске Калужской области потребует 17 млрд рублей инвестиций, сообщил в понедельник врио губернатора региона Владислав Шапша на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

"По предварительной оценке стоимость создания центра составляет 17 млрд рублей. Учитывая значимость этого вопроса, я хотел бы обратиться к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой поручить проработать механизмы реализации этого проекта по строительству центра терапии тяжелыми ионами в городе Обнинске", - сказал Шапша.

Метод лечения онкологических пациентов пучком ионов углерода разработали в Японии. Подобный вид лечения предполагает меньшее количество облучений, а некоторые заболевания позволяет вылечить за один сеанс. Россия и Япония подписали меморандум о взаимопонимании по созданию первого в РФ центра ионной терапии по лечению онкологических заболеваний в рамках Восточного экономического форума в 2019 году. Планировалось, что лечение на базе центра смогут получать 10-12 человек в день с возможностью выхода на проектную мощность в тысячу пациентов в год.

Теги
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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