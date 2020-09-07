Потерявшие жилье при пожарах в Ростовской области получат выплаты и содействие по кредитам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области окажут материальную помощь людям, потерявшим жилье и имущество из-за произошедших на минувшей неделе пожаров, а также проведут консультации с банками о предоставлении погорельцам кредитов на особых условиях. Об этом в понедельник в ходе общения с жителями станций Репная и Замчалово рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы окажем всем в полном объеме положенную помощь, абсолютно всем, кто пострадал в этих пожарах. В течение примерно двух дней службы соответствующие городов и районов в полном объеме посчитают, что необходимо в этом случае, - сказал Голубев. - Мною принято решение после проведения расчетов тем, кто пострадал при пожаре, произвести выплаты на приобретение жилья. Даже если ситуация спорная, при малейшем подтверждении того, что человек проживал в том или ином строении, даже если он там сегодня не прописан, а такие случаи у нас есть, мы будем находить решения, чтобы поддержать и этих людей".

По словам губернатора, каждая ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке. "Больше того, мы будем следить за рассмотрением в суде. Если будут обстоятельства, подтверждающие, что люди здесь живут, мы будем просить [суд] занимать сторону людей. Это означает, что решения, которые принимаются, обязывают власти выплатить соответствующую компенсацию, - сказал Голубев. - По той части людей, которые попали в эту ситуацию, я попрошу банкиров посмотреть, поучаствовать. Если есть возможность, например, взять беспроцентный кредит, мы это продумаем".

По словам директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова, пострадавшие получат 10 тыс. рублей из областного бюджета, 10 тыс. рублей из местных бюджетов и до 100 тыс. рублей в случае полной потери имущества. Говоря о компенсации за потерянное жилье, Панов отметил, что ее смогут получить граждане РФ, которые подтвердят право собственности и факт прописки. Также в судебном порядке люди смогут добиться выплаты компенсации в случае фактического проживания в уничтоженном огнем жилище, если право собственности и прописка не были оформлены. Он отметил, что власти компенсируют потерю жилья из расчета социальной нормы: 33 кв. м на человека, если семья состоит из одного человека, 42 кв. м - если из двух человек, по 18 кв. м дополнительно на каждого члена семьи, если семья состоит из трех и более человек.