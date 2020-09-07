Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Вывозной поезд доставит около 940 граждан Узбекистана из Ростова-на-Дону в Ташкент. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный консул Генерального консульства республики в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, уточнив, что еще порядка 3 тыс. человек планируется отправить в ближайшее время.

Ранее в социальных появились фотографии стихийного палаточного городка, организованного около железнодорожной станции Первомайская в Ростове-на-Дону.

"Сегодня приезжает поезд. Это уже третий поезд вывозной. Завтра он будет выезжать в час дня в Ташкент. Планируем отправить в районе 940 сограждан", - сказал Курганбаев.

Он уточнил, что выезжающие - трудовые мигранты, приехавшие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные сельскохозяйственные работы. В предыдущие годы граждане Узбекистана покидали РФ после завершения сезона работ на автобусах или машинах, однако в связи с наложенными из-за пандемии ограничениями поступить так же в этом году оказалось невозможным, пояснил собеседник ТАСС.

"В дальнейшем тоже планируем отправлять по мере согласования, по мере получения разрешений. То есть граждан у нас много, желающих уехать. В списке у нас сейчас порядка 3 тыс. ожидающих", - отметил Курганбаев. По его словам, шесть рейсов и два поезда уже отправлено. "Мы это организуем совместно с ростовскими властями, МВД, транспортной полицией, с Северо-Кавказской железной дорогой. Все согласовано. Все у нас под контролем", - подчеркнул он.