Мэр Липецка ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у дочери

ТАСС, 7 сентября. Мэр Липецка Евгения Уваркина ушла на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом ее дочери. Об этом Уваркина сообщила в Instagram .

"У одной из моих дочек обнаружили коронавирус. К счастью, она переносит болезнь легко. Я ушла на самоизоляцию. В первую очередь сделала тест, результат отрицательный, но эту неделю перестрахуюсь, буду работать из дома и внимательно следить за самочувствием", - написала Уваркина.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 30 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе число заразившихся выросло до 5 318, из них 4 731 человек выздоровел, 30 умерли.