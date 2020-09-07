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Пандемия COVID-19

Мэр Липецка ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у дочери

Тест на коронавирус у Евгении Уваркиной показал отрицательный результат

ТАСС, 7 сентября. Мэр Липецка Евгения Уваркина ушла на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом ее дочери. Об этом Уваркина сообщила в Instagram.

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"У одной из моих дочек обнаружили коронавирус. К счастью, она переносит болезнь легко. Я ушла на самоизоляцию. В первую очередь сделала тест, результат отрицательный, но эту неделю перестрахуюсь, буду работать из дома и внимательно следить за самочувствием", - написала Уваркина.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 30 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе число заразившихся выросло до 5 318, из них 4 731 человек выздоровел, 30 умерли.

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РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19
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