Советский паровоз "Генерал" прибыл в Архангельск с акцией "Голосами Победы"

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Поезд на паровозной тяге в одном составе с вагоном-музеем прибыл в понедельник в Архангельск с акцией "Голосами Победы". Вагоны с артистами и исторической экспозицией доставил советский магистральный паровоз П-36, прозванный в народе "Генерал" за полосы на борту, рассказал ТАСС начальник Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Валерий Танаев.

"Это уникальный пассажирский паровоз, выпущенный в 50-х годах прошлого столетия. Уникальность его в том, что он до прошлого года стоял памятником на железнодорожной станции в городе Шарья Костромской области. Мы буквально заменили памятник, поезд забрали, отремонтировали и сегодня он здесь в нашей программе "Голосами Победы". Он по всем регионам прошел, мы устроили праздник с соблюдением требованием Роспотребнадзора. В поезде несколько вагонов, перевозят арт-состав, музей, где можно узнать много полезного о работе железнодорожников", - сказал Танаев.

По информации пресс-службы СЖД, в рамках проекта "Голосами Победы" на перроне в Архангельске выступят артисты. Все желающие смогут посетить обновленный вагон, реконструированный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: покрасили корпус вагона, установили в выставочном зале новые витрины, обновили интерьер и экспозицию. Выставка охватывает период истории железной дороги, начиная со второй половины XIX века до наших дней. Среди экспонатов - железнодорожная форма, инструменты и сигнальные фонари, электрожезловый аппарат Вебба-Томпсона, устройства сигнализации и связи XX века, рельсы.

Вагон был открыт на СЖД в 2002 году. За 17 лет экскурсионной работы он проехал порядка 300 тыс. км, а его посетителями стали более 50 тыс. человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службах Сосногорского и Архангельского отделений СЖД, акция "Голосами Победы" стартовала 19 августа из Ярославля. Ретропоезд побывал в Республике Коми, в Вологодской области и на юге Архангельской области. Акция завершится 10 сентября в Костроме.