В кабмине поддержали проект об упрощении выдачи инвалидам технических средств реабилитации

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу единороссов об упрощении правил предоставления инвалидам технических средств реабилитации. Текст проекта заключения кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается выдавать инвалидам технические средства реабилитации по месту пребывания, а не только по месту жительства. К таким средствам относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты.

"Данное изменение позволит обеспечить возможность получения инвалидами технических средств реабилитации вне зависимости от места их жительства", - говорится в проекте отзыва.

Реализация документа, указывает комиссия, не окажет влияния на доходы и расходы бюджета. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - резюмировали в кабмине.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, а также глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 7 июля текущего года.