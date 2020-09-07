Власти Кировской области планируют вакцинировать от гриппа 600 тыс. человек

КИРОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области в этом году планируют вакцинацинировать от гриппа 600 тыс. человек или около половины населения области. В связи с высоким спросом в Кирове увеличили число мобильных пунктов, где все желающие могут сделать прививку, сообщается в понедельник на сайте правительства области.

"Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Черняев, в текущем году вакцинацией от гриппа планируется охватить порядка 600 тыс. жителей Кировской области. В регионе сформированы выездные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию в организациях и на предприятиях. Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства. Также уже шестой год в областном центре организуется работа мобильных прививочных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцинация в этом году стартовала 2 сентября. При этом на Театральной площади в Кирове, где в пятницу начали работу мобильные прививочные пункты, жители города выстраиваются в длинные очереди. "Учитывая высокую востребованность мобильных прививочных пунктов и благоприятные погодные условия, принято решение увеличить количество санитарных автомобилей для проведения вакцинации вне медучреждений", - говорится в сообщении.

Помимо Театральной площади санитарные машины будут работать на площади Конева, на площадях Лепсе и Авитек, а также в районе торгового центра "Грин Хаус".

Население Кировской области на 2020 год составляет более 1 млн 262 тыс. человек.