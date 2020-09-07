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Четверть погибших в ДТП в Москве приходится на МКАД

Также каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАД

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 25% погибших в ДТП в Москве приходится на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАД. Каждый четвертый погибший в городе, также является участником ДТП на МКАД", - говорится в сообщении.

В связи с этим Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей не выходить на проезжую часть МКАД из машины в случае поломки или мелкой аварии и вызывать специалистов по номеру "112".

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