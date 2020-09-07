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Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Карачаево-Черкесии

Также в республике открылись спортивная площадка в городе Теберда, спортивная площадка в селе Красный Курган и новый спортивный зал в школе села Ильичевское

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом открыли в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии. Торжественная церемония прошла в рамках празднования Дня республики и Дня города Черкесска, сообщил в понедельник глава региона Рашид Темрезов.

"Крупный современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Джегуте <…> носит символичное название "Победа!" - в честь 75-летия Великой Победы. Это первый во всем районе спортивный объект такого высокого уровня, который станет дополнительным стимулом для спортсменов Усть-Джегутинского района побеждать", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Власти Карачаево-Черкесии ранее приняли решение отменить массовые мероприятия в День республики. Праздники и гуляния заменили на массовое открытие социальных, культурных и других объектов в каждом из 12 районов и городов региона. Помимо физкультурно-оздоровительного комплекса, в понедельник в республике открылись еще три спортивных объекта - спортивная площадка в городе Теберда, спортивная площадка в селе Красный Курган, новый спортивный зал в школе села Ильичевское.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года совместно отмечаются 7 сентября.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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