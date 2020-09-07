В Архангельской области открылся первый в стране действующий аэропорт-музей

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Первый в России действующий музей-аэропорт открылся в деревне Лопшеньге в Архангельской области. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации региона.

"В деревне Лопшеньге Приморского района открылся первый в стране действующий аэропорт-музей. В обновленном [после ремонта] здании разместился музейно-этнографический комплекс "Воздушные причалы Белого моря", представляющий историю малой авиации на Севере", - говорится в сообщении.

Здание аэропорта-музея оформлено в стиле 1970-х годов: установлены соответствующие эпохе мебель и предметы интерьера. Есть тематические зоны: касса, буфет, уголок забытых вещей. В разделе "комната матери и ребенка" можно услышать аудиозаписи сказок, по телефону в небольшом "почтовом отделении" - звучавшие в стенах аэропорта разговоры. Отдельные разделы рассказывают об авиатехнике, сотрудниках аэропорта и санитарной авиации.

При этом аэровокзал продолжает выполнять основную функцию. Самолет - самый востребованный вид транспорта в Лопшеньге. Постоянно в деревне проживают около 200 человек, а летом население увеличивается вдвое. Дорог в деревню нет, добраться можно только по морю и по воздуху. Несколько раз в неделю сюда летает Ан-2. "Роль малой авиации на Севере огромна, и действующие деревянные аэропорты надо сохранять. Эта идея объединила множество людей и организаций, в том числе 2-й Архангельский авиаотряд, музеи авиации и медицины Севера и других. Огромную поддержку оказали местные жители. Проект стал не только культурным, но и социальным, потому что мы создали комфортные условия для сотрудников аэропорта и пассажиров", - приводит пресс-служба слова директора Кенозерского национального парка Елены Шатковской.

Под управлением Кенозерского парка находится парк "Онежское Поморье", в чьем ведении состоит музей. "Сотрудники "Онежского Поморья" разработали концепцию экспозиции, полностью ее оформили и будут проводить экскурсии", - сказали ТАСС в пресс-службе Кенозерского парка, отметив, что деревня Лопшеньга находится вблизи границ "Онежского Поморья".

Здание было полностью отремонтировано: забиты новые сваи, отведены грунтовые воды, установлена новая система отопления и электроснабжения, проведен капитальный ремонт стен и полов, перекрыта крыша. Удалось даже поднять уровень потолка на чердаке - наверху находится рабочий кабинет с видом на взлетную полосу, и чтобы попасть сюда, сотруднику аэропорта раньше приходилось входить, согнувшись. На ремонт здания и создание экспозиции потребовалось полтора года. В Лопшеньге также планируется установить Ан-2 как памятник. Проект реализован Кенозерским нацпарком благодаря победе в конкурсе "Музей 4.0" программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина, а также с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

О нацпарках

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.