В Тульской области разрешили проведение концертов и работу ночных клубов

ТУЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник внес изменения в указ о мерах по профилактике распространения коронавируса, согласно которым с 7 сентября разрешено проводить деловые, зрелищные и культурные мероприятия.

"С 7 сентября в регионе разрешено проведение деловых, зрелищных и культурных мероприятий. Открываются ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты. Возобновляют деятельность полустационарные отделения соцобслуживания для пожилых людей и инвалидов. Порядок ношения масок в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях определяется требованиями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Также снято ограничение численности участников официальных мероприятий, которые проводят органы власти. В документе отмечено, что многофункциональные центры (МФЦ) продолжат оказывать услуги преимущественно по предварительной записи. Работа всех организаций в регионе допускается при соблюдении требований Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена: возобновили работу торговые центры, непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта, библиотеки, музеи. Открылись кинотеатры, снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах, началось проведение профосмотров и диспансеризации в поликлиниках для всех граждан, кроме жителей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. При этом в регионе сохраняется часть профилактических ограничений, в том числе обязанность соблюдать масочный режим в общественном транспорте, при посещении мест массового пребывания людей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 7 сентября, в регионе лабораторно подтверждено 9 454 случая заражения коронавирусом, 27 - за последние сутки, с начала пандемии выздоровели 8 344 человека, 335 пациентов умерли.