Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в 10 раз

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении административной ответственности за разглашение служебной и профессиональной тайны предусматривает увеличение штрафов для граждан и должностных лиц в 10 раз. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу. Документ пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

"Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 40 до 50 тыс. рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат", - сказал Вяткин.

Нынешний размер штрафов, предусмотренных статьей 13.14 КоАП, составляет 500-1000 рублей для граждан и 4-5 тыс. для должностных лиц. По мнению депутата, подобные санкции не являются эффективным сдерживающим фактором для нарушителей.

"Как вы понимаете, ущерб от разглашение подобной информации может исчисляться не то что тысячами рублей - миллионами рублей. И может повлечь даже более серьезные последствия не только в виде материального ущерба, - уверен он. - С точки зрения профилактического воздействия норма должна быть гораздо строже".

Вяткин уточнил, что законопроект распространяется на всех должностных лиц, а не только на сотрудников отдельных ведомств. Соавтором проекта выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.