В кабмине поддержали проект о праве врачей скорой помощи помогать без согласия пациента

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, позволяющий медицинским работникам выездной бригады скорой помощи принимать решение об оказании неотложной медпомощи без получения информированного добровольного согласия (ИДС) пациента или его представителей. Проект отзыва кабмина, подготовленный комиссией, есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия"). Как отмечали авторы инициативы, действующие нормы предполагают, что гражданин или его законный представитель обязаны дать соответствующее согласие для медицинского вмешательства. При этом, как подчеркивают авторы проекта, "любое действие медицинского работника, оказывающего скорую медицинскую помощь по отношению к пациенту, можно считать медицинским вмешательством (опрос, осмотр, манипуляция, инъекция), значит, на любое такое действие необходимо получение ИДС".

Законопроектом предлагается разрешить медработнику выездной бригады скорой помощи, назначенному старшим, принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю. Такие же нормы должны коснуться и оказания скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации. При этом за пациентом и его представителями сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства - соответствующий документ должен быть письменно оформлен. Нововведение ускорит получение гражданами своевременной и качественной медпомощи, а также обеспечит правовую защищенность медицинских работников выездной бригады скорой помощи, уверены авторы инициативы.

В правительстве поддерживают законопроект с учетом необходимой доработки ко второму чтению. В частности, отмечают в кабмине, необходимо соотнести нововведения законопроекта с действующими нормами закона, которые позволяют гражданину или его законному представителю отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.