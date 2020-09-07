Жителя Петербурга оштрафовали за несвоевременный отчет теста на коронавирус на госуслугах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф жителю города, который после возвращения из-за границы несвоевременно разместил результаты о тестировании на коронавирус на сайте госуслуг, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В Санкт-Петербурге оглашено первое решение с назначением административного наказания за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на Едином портале государственных услуг. Гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию РФ информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Суд назначил штраф в размере 15 тыс. рублей.

Всего, по данным ведомства, в Петербурге в период с 2 августа составили 101 протокол об административном правонарушении по аналогичной статье.