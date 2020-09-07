Второе тестирование онлайн-голосования на довыборах в Госдуму прошло успешно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Второе тестирование платформы дистанционного электронного голосования на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях прошло успешно, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ в понедельник.

Первое открытое тестирование платформы состоялось 31 августа. Во втором тестировании, которое прошло 7 сентября, приняли участие жители двух регионов, до 5 сентября подавшие соответствующие заявления на едином портале государственных и муниципальных услуг.

"Техническое решение для дистанционного электронного голосования разработано в рамках национальной программы "Цифровая экономика". В основе цифровой платформы лежат отечественные технологии, обеспечивающие высокий уровень информационной безопасности", - отметили в министерстве.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Как сообщали в ЦИК, на утро 7 сентября заявления о желании проголосовать удаленно подало около 25 тыс. избирателей.