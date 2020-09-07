Фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин" открылся в Петербурге в режиме онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) открыл в понедельник внеконкурсным показом XVII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин" и конкурс на соискание Российской национальнй театральной премии "Арлекин" 2020 года. Москвичи показали спектакль режиссера Екатерины Половцевой "Дом с башенкой" по автобиографической повести Фридриха Горенштейна. Спектакль сыграли без присутствия зрителей, которые могли его посмотреть онлайн.

"В программу фестиваля вошло много спектаклей на трудные и далеко не "мармеладные" темы, которые честно говорят с подростком о современном мире и нашей истории. В числе таких работ - "Дом с башенкой" о герое, который тяжело переживает травмы военного и послевоенного детства. Этой же теме посвящен и конкурсный спектакль "Дети ворона" столичного Центра имени Всеволода Мейерхольда в постановке Екатериры Корабельник", - рассказала ТАСС директор Российской национальной премии и фестиваля "Арлекин" Марина Корнакова.

Среди тем, которые редко адресуются детской аудитории - спектакль "Про мат" Петербургской мастерской современного театра и постановка Содружества актеров "К. А. Р. М. А." из Нижнего Новгорода "А рыбы спят?", в котором театр касается такой сложной темы, как уход человека из жизни.

Помимо москвичей и петербуржцев в конкурсной части фестиваля представлены и лучшие постановки из разных городов страны. Впервые участвует в фестивале со спектаклем "АлиССА' Саровский драматический театр из города Сарова Нижегородской области. Сказка режиссера Гали Зальцман - это история про девочку, которая входит во взрослый мир и никак не может понять, почему в этом мире все врут. Подросткам адресован и спектакль "...и звали его Домино" Бурятского республиканского театра кукол "Улыгэр" из Улан-Удэ, с труппой которого поработала петербургский режиссер Яна Тумина. Помимо показа спектаклей на фестивале будет работать специальная программа на тему "Подросток в современном мире".

Как сообщила Марина Корнакова, из 140 спектаклей, которые отсмотрела экспертная комиссия, можно было, по мнению профессионалов, составить еще две фестивальные программы формата "Арлекина", настолько возрос за последнее десятилетие уровень театрального творчества для детей.

Церемонию подготовят юные артисты

На этот раз самим подросткам будет доверено закрыть фестиваль своим документальным перформансом "Включаю звук, выключаю мир". Его покажут юные артисты из Петербурга от детского лагеря "Нить Ариадны", где, по их словам, не будет никакого официоза.

Председателем жюри нынешнего фестиваля стал актер, лауреат "Золотой маски" и "Арлекина" Тарас Бибич. В день закрытия 16 сентября, помимо "Арлекина" за лучший спектакль фестиваля, будут вручены две специальные премии: "За великое служение театру для детей" и "За весомый вклад в развитие детского театра России".