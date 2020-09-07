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В торговом центре "Охта молл" в Санкт-Петербурге идет эвакуация после сообщения об угрозе

В здании проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Эвакуация идет в торгово-развлекательном центре "Охта молл" в Красногвардейском районе, который является одним из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга. Как сообщила ТАСС в понедельник представитель центра, эвакуация связана с поступившим анонимным сообщением с информацией об угрозе.

"Поступила анонимная информация, что в здании есть некая угроза. Эвакуация носит стандартный характер. Мы действуем в рамках рекомендации полиции и проводим эвакуацию. Идет проверка ТЦ, пока еще он не возобновил работу", - сообщили ТАСС представитель торгового центра.

Сообщения о лжеминировании в Петербурге прекратились с началом пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес аэропорта Пулково, а позднее в адрес районных судов, продуктовых магазинов и торговых центров.

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