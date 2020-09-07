Венедиктов заявил о возросшем доверии москвичей к электронному голосованию

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доверие москвичей к онлайн-голосованию выросло за год, число жителей избирательных округов Марьино и Бабушкинский, желающих проголосовать на довыборах муниципальных депутатов электронным способом, составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя Общественной палаты Москвы, председателя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"За два часа до конца регистрации [заявок на онлайн-голосование] подано 5 158 заявок на голосование электронным образом, что составляет 7,5% от всех избирателей. Год назад на выборах в Мосгордуме [количество подавших заявки на онлайн-голосование составляло] 2% от тех, кто мог голосовать электронно. Рост доверия за год - более чем в 3,5 раза", - сказал Венедиктов.

В сентябре около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.

Онлайн-голосование на данных довыборах пройдет на портале mos.ru с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании ведется с 29 июля по 7 сентября. В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.