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В Курской области закрыли детский сад после заражения коронавирусом одного из работников

Воспитанников временно перевели в другое учреждение, некоторые остаются дома

КУРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Детский сад в городе Железногорск Курской области закрыли после заражения коронавирусом одного из работников кухни, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Зафиксирован случай заболевания COVID-19 в детском саду. В детском саду проведена санобработка помещений. Контактные лица проходят тестирование на коронавирус, их результаты пока отрицательные. Детский сад не работает", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Все, кто контактировал с заразившейся женщиной, находятся под наблюдением медиков. Воспитанников временно перевели в детский сад №2, некоторые остаются дома.

В понедельник на совещании администрации Курской области замгубернатора региона Александр Чуркин сообщил, что случаи заражения коронавирусом школьников и учителей зафиксировали в трех школах региона. По всем случаям Роспотребнадзор проводит эпидемиологические расследования.

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