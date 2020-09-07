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Пандемия COVID-19

Испытание вакцины в регионах. Главное о коронавирусе за 7 сентября

© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 030 690 случаев заражения, из них новых — 5185. За сутки умер 51 человек, это минимум с 27 апреля, за весь период — 17 871.
  • Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19.
  • Первые поставки вакцины в регионы начнутся на следующей неделе.
  • В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии.
  • Глава Минздрава считает, что пока рано говорить о том, что ситуация с коронавирусом в России успокоилась.

Москва

  • Всего зафиксировано 267 047 случаев заражения, из них новых — 690.
  • Около 25 тыс. добровольцев записались на участие в испытании вакцины.

Мир

  • Всего зафиксировано более 27,1 млн случаев заражения, умерли более 889 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по числу заразившихся.
  • Премьер-министр Белоруссии привился российской вакциной.
  • Необратимость последствий коронавирусной инфекции опровергли.
  • Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии.
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