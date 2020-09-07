Испытание вакцины в регионах. Главное о коронавирусе за 7 сентября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 1 030 690 случаев заражения, из них новых — 5185. За сутки умер 51 человек, это минимум с 27 апреля, за весь период — 17 871.
- Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19.
- Первые поставки вакцины в регионы начнутся на следующей неделе.
- В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии.
- Глава Минздрава считает, что пока рано говорить о том, что ситуация с коронавирусом в России успокоилась.
Москва
- Всего зафиксировано 267 047 случаев заражения, из них новых — 690.
- Около 25 тыс. добровольцев записались на участие в испытании вакцины.
Мир
- Всего зафиксировано более 27,1 млн случаев заражения, умерли более 889 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по числу заразившихся.
- Премьер-министр Белоруссии привился российской вакциной.
- Необратимость последствий коронавирусной инфекции опровергли.
- Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии.