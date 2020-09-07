В Воронеже к 150-летию Бунина впервые покажут картины его парижской подруги

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Воронежский государственный художественный музей имени Крамского впервые представит на выставке к 150-летию Ивана Бунина семь картин парижской подруги писателя Муравьевой-Логиновой. Об этом рассказала ТАСС в понедельник директор музея Ольга Рябчикова.

"У нас впервые будут выставлены семь работ художницы Муравьевой-Логиновой, с которой Бунин был очень близок и дружен в Париже. Это графика, и мы их будем экспонировать. Работы Муравьевой-Логиновой - это ее парижские зарисовки, они ранее не выставлялись", - сказала Рябчикова

Она уточнила, что работы художницы передадут в Воронеж из Орловского государственного музея имени Тургенева, где они хранятся в запасниках. "Мы сами их будем оформлять, и они впервые будут представлены для зрителей в нашем музее", - сказала собеседница агентства.

Картины представят к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина, проект включает две выставки. Так, 14 октября откроется выставка "Живописное слово Бунина" примерно из 50 картин художников, с которыми был знаком и которых любил писатель: Левитан, Туржанский, Нилус, Муравьева-Логинова. По ее словам, в тот же день в музее откроют выставку "Сквозь Бунинское слово" из 200 картин, написанных современными художниками специально к юбилею писателя. "Это художники из многих городов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Воронежа, Орла, Ельца, Острогожска, Белгорода и других", - сказала Рябчикова.

Татьяна Муравьева-Логинова (1904-1993) - живописец, график, литератор. В 1920 году уехала из Петербурга в Париж, посещала Русскую академию Т. Л. Сухотиной-Толстой, в 1930 годах училась рисовать у русской художницы-авангардиста Натальи Гончаровой, была инициатором создания Общества друзей Гончаровой и ее мужа Михаила Ларионова. С 1935 года познакомилась и подружилась с Буниным, издала воспоминания о нем, к ним же создала иллюстрации. Похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Иван Алексеевич Бунин - классик русской литературы, Нобелевский лауреат (1933), автор произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". Родился 22 (10) октября 1870 года в старинной дворянской семье в Воронеже, где семья жила в специально купленном доме на время учебы старших сыновей. Позже семья переехала в имение Озерки Орловской губернии (позже Елецкий уезд, сейчас - Становлянский район Липецкой области). 26 января 1920 года Бунин навсегда покинул Россию, до 1959 года его произведения на родине практически не издавались. Умер 8 ноября 1953 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.