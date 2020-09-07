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Торговый центр "Охта молл" в Санкт-Петербурге возобновил работу после эвакуации

Информация об угрозе оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Охта молл"- один из крупнейших в Санкт-Петербурге, возобновил работу после проведенной в понедельник эвакуации. Об этом ТАСС сообщила представитель центра.

"Торговый центр возобновил работу в обычном режиме", - сообщила собеседница агентства.

Ранее она рассказала ТАСС, что днем в понедельник в ТЦ началась эвакуация из-за поступившего анонимного сообщения с информацией об угрозе.

Сообщения о лжеминировании в Петербурге прекратились с началом пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес аэропорта Пулково, а позднее в адрес районных судов, продуктовых магазинов и торговых центров.

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