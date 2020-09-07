Петербургские зоозащитники вылечили раненую балтийскую нерпу и выпустили ее в море

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" выпустили в естественную среду обитания нерпу, которую нашли раненой в поселке Смолячково в Петербурге в марте. Сотрудники фонда смогли сохранить поврежденный правый глаз животного, на лечение потребовалось почти полгода, сообщается в понедельник в официальной группе фонда "ВКонтакте".

"Немного с опозданием, но все-таки сообщаем, что выпустили балтийскую нерпу Смолячкову, найденную в марте в поселке Смолячково. Задержалась Смолячкова у нас из-за травмы глаза. С воспалением и отверстием в роговице справиться совместными усилиями нам удалось, глаз нерпы спасен, но большой и некрасивый рубец на роговице теперь останется", - сообщается в группе.

Вылечить глаз было сложно, и сотрудники фонда впервые за долго время обратились за помощью к ветеринарному офтальмологу. Полностью восстановить поврежденный глаз не удалось, он будет видеть хуже, но боль и дискомфорт животному не доставит.

В фонде пояснили, что нерпа полностью готова к жизни в естественной среде обитания.