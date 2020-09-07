Главврач инфекционной больницы № 2 стала участником исследования вакцины от коронавируса

"Клиническое исследование единственной зарегистрированной в мире вакцины перешло уже в третью фазу, которая позволит нам получить дополнительную доказательную базу и расширить показания для введения вакцины. Я как главный врач инфекционной больницы считаю, что это очень важно, поэтому я приняла решение принять участие в клинических исследованиях. Москвичи тоже могут это сделать, но есть шанс не успеть, на исследование записались уже 25 тыс. человек из 40 тыс. мест", - сказала ТАСС Краснова.

Она напомнила, что ИКБ-2 начала принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию с начала марта 2020 года. За все это время туда поступило 5 тыс. пациентов с подозрением на коронавирус.

"Коронавирусная инфекция никуда не уйдет, она будет с нами жить, и нам надо учиться от нее защищаться. И как известно, наиболее надежным способом защиты от инфекционных заболеваний является вакцинация. То, что вакцину разработал мировой лидер по производству вакцин, Исследовательский центр имени Гамалеи, внушает доверие. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что уже проведены первая и вторая фаза клинического исследования, и они проведены успешно. Результаты, информация о клинических исследованиях уже опубликованы в авторитетном во всем мире журнале "Ланцет", - добавила главврач.

По ее словам, эта вакцина безопасна. В данном случае не вводится сам коронавирус. При вакцинации человек не может заразиться коронавирусом, он не становится опасным для окружающих, потому что в данном случае используется векторная вакцина: берется известный человечеству аденовирус двух типов, существенно модифицируется, делается еще более безопасным, убирается его способность к размножению, и он используется как транспортировочный бокс, чтобы перевезти генетический материал от коронавируса в клетку человека.

После того как генетический материал попадает в клетку, организм человека начинает активно на это реагировать и вырабатывать гуморальный и клеточный иммунитет. Краснова отметила, что по результатам первой и второй фазы у всех добровольцев выработался очень хороший уровень гуморального и клеточного иммунитета. Они защищены от коронавирусной инфекции. Кроме того, не было отмечено каких-то значимых побочных явлений. Было незначительное повышение температуры, возможно покраснение в месте введения инъекции, но значимых осложнений не было, добавила она.