В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте из-за коронавируса

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста числа заражений коронавирусом в стране. Об этом заявил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы видим, что в стране продолжается рост заражения коронавирусом. В связи с этим будут приниматься дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Кафе и рестораны будут еще более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте", - подчеркнул он.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 279 тыс., умерли 6 673 человека, выздоровели 251 105 пациентов.