В Ростове организуют палаточный городок для ожидающих отбытия граждан Узбекистана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти организуют полноценный палаточный городок в Ростове-на-Дону для ожидающих отъезда на родину граждан Узбекистана. Как сообщил в понедельник исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников, жители палаточного лагеря получат воду, а также медицинскую помощь.

Ранее в соцсетях появились фотографии стихийного палаточного городка у железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове-на-Дону. Как пояснял генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, выезжающие - трудовые мигранты, приехавшие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные работы. В предыдущие годы они покидали РФ после завершения сезона работ на автобусах или машинах, однако в связи с наложенными из-за пандемии ограничениями поступить так же в этом году оказалось невозможным.

"Мы сейчас разобьем палаточный городок. Машины отсюда уберем, свалочные очаги уберем, будет дежурить постоянно скорая помощь, то есть можно будет за медицинской помощью обратиться. Сейчас подвезут питьевую воду, и питьевую, и техническую. Можно будет помыться, привести себя в порядок, это будет все организовано, - сказал Овчинников. - Постоянно будет дежурство скорой медицинской помощи, пожарных, периодически будет вывозиться отсюда мусор, установим биотуалеты".

Граждане Узбекистана, как передает корреспондент ТАСС, одобрили эти предложения. "Завтра будет один поезд, который вывезет отсюда 920 человек. По нашим примерным подсчетам, здесь более 2000 человек. Остальные останутся и будут ждать следующий поезд", - пояснил и .о. главы администрации города.

Как рассказал корреспонденту ТАСС один из граждан Узбекистана, ожидающих отъезда на родину, на железнодорожной станции дежурят сотрудники полиции. "[Полицейские] просто следят за порядком. Мы им благодарны", - сказал он. По его словам, консул сообщил отбывающим, что следующий поезд в Ташкент ожидается на следующей неделе.

Как сообщил журналистам министр экономического развития региона Максим Папушенко, по поручению губернатора области Василия Голубева правительством области в настоящее время совместно с администрацией Ростова-на-Дону урегулируется ситуация с массовым прибытием граждан республики Узбекистан на вокзал станции "Первомайская". "Напряженная ситуация возникла в связи с распространением в интернете несогласованной с правительством области и администрацией города информации об отправке вывозного состава со станции "Первомайская". Сбор граждан Узбекистана на железнодорожной станции "Первомайская" также не согласовывался с правительством области и администрацией города", - отметил Папушенко.

В новость внесены изменения (21:30 мск) - передается с уточнением имени министра экономического развития региона в последнем абзаце.