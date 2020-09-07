Срок хранения вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech может достигать трех лет

ТАСС, 7 сентября. Разрабатываемая китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech вакцина может храниться в стабильном состоянии до трех лет. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя корпорации Лю Пэйчэна.

По его словам, в компании рассчитывают, что длительный срок сохранности препарата позволит осуществлять его доставку в регионы, в которых невозможно обеспечить хранение вакцины в оптимальных температурных условиях.

Кроме этого, представитель корпорации утверждает, что предварительные испытания вакцины показали ее безопасность для пожилых людей. По словам Лю Пэйчэна, в первой и второй стадиях тестов в мае принял участие 421 человек в возрасте старше 60 лет, при этом серьезных побочных эффектов у них обнаружено не было. Несмотря на это, иммунная реакция у более молодых пациентов оказалась несколько сильнее, в частности у них был зафиксирован более высокий уровень антител в крови после введения инъекций, пояснил представитель Sinovac Biotech.

Ранее в понедельник компания заявила, что к концу текущего года планирует произвести порядка 100 млн доз инактивированной вакцины от коронавируса, а в последующие годы наладить производство порядка 300 млн доз в год.

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, он прошел клинические испытания в июне и июле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз этого препарата.