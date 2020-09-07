На форуме "Евразия Global" в Оренбурге запустили АИС "Молодые соотечественники"

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Старт работе коммуникативной платформе для российских соотечественников "Молодые соотечественники" дали в понедельник в Оренбурге во время церемонии закрытия международного молодежного форума "Евразия Global".

"Наши молодые соотечественники, которые проживают за рубежом, в других странах нуждаются в собственной платформе для коммуникации, потому что общие интересы, которые их объединяют, формируют сообщество молодых людей, которых мы называем соотечественниками, которые таковыми и являются и которых мы должны поддержать не смотря на то, что они в данный момент живут за рубежам нашей родины", - сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев после торжественного запуска автоматизированной информационной системы (АИС) "Молодые соотечественники".

По словам Бугаева, решение о создании платформы "Молодые соотечественники" было принято несколько лет назад и принадлежит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Проработка системы велась в том числе на форуме "Евразия" самими ребятами. Глава Росмолодежи считает, что информационная система не только облегчит коммуникацию между людьми в разных странах, у нее есть образовательная функция, также АИС является площадкой для получения поддержки.

Информационную часть системы, по данным разработчиков, включает правовые документы, положения, информацию о российском образовании и странах мира. Наиболее значимые мероприятия для российских соотечественников вынесут во вкладку "Календарь мероприятий". Зарегистрированному пользователю будут доступны все функции платформы, тогда как гостю - только ограниченные вкладки.

Зарегистрироваться может любой российский соотечественник, проживающий за рубежом, в возрасте от 14 лет. Система предполагает три статуса участников: "Наблюдатель" (от 14 до 18 лет), "Активный пользователь" (от 18 до 40 лет), "Наставник" (старше 35 лет, каждая заявка рассматривается индивидуально). На стадии разработки платформы было получено более 250 предложений от потенциальных пользователей, уже более 118 изменений внесено и продолжается усовершенствование, уточнили организаторы международного молодежного форума.

Пятый международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбурге с 2 по 8 сентября. Программа форума включает деловой модуль, медийные встречи, воркшопы, работу тематических лабораторий и партнерских площадок, мероприятия по развитию soft-skills, "Программа 2.0" (активности, созданные самими участниками для участников). Для молодежи также запланирована масштабная культурная программа. Впервые форум прошел в 2016 году в Оренбурге по инициативе правительства Оренбургской области, поддержанной президентом России.