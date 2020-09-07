Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Победителями суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" стали 106 человек. Об этом в понедельник сообщил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106, - сказал Кириенко. - На шесть человек увеличивается количество победителей".

В суперфинале приняли участие 300 человек.

"Для нас, действительно, с первых дней в конкурсе самое главное - это честность и справедливость. У нас в этом году очень плотные баллы. То есть отличия между людьми, которые во главе списка, и теми, кто замыкает сотню, очень незначительные. У ряда людей одинаковые баллы", - пояснил Кириенко увеличение числа победителей.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации и продвижению общественных инициатив.

В 2020 году суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта, однако из-за пандемии его пришлось перенести на 6-7 сентября. В состязании, которое прошло на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, приняли участие 300 человек, из них 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще по 10 человек вышли по каждому из трех спецнаправлений — "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

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